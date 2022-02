Franco Gabrielli: età, moglie, figli e curriculum del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Chi è Franco Gabrielli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio fortemente voluto dal premier Mario Draghi.

Franco Gabrielli: età e curriculum del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Franco Gabrielli è nato a Viareggio il 13 febbraio 1960 e ha 62 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha intrapreso la carriera in Polizia ricoprendo inizialmente la mansione di funzionario e, successivamente, ottenendo importanti ruoli da dirigente. Nel 2001, è stato nominato capo della Digos della Questura di Roma. Nel 2003, invece, è diventato dirigente superiore.

Il profilo di Gabrielli è estremamente apprezzato in contesto politico: per questo motivo, nel 2009, è stato nominato prefetto de L’Aquila, in concomitanza con il tragico terremoto che ha devastato la città abruzzese.

Nel 2010, è stato scelto come vicecapo del Dipartimento della Protezione Civile: ruolo che ha ricoperto fino al 2015, anno in cui è divenuto prefetto di Roma. Nel 2016, poi, è tornato in Polizia come Capo della forza armata.

Nel 2020, il premier Mario Draghi ha nominato Franco Gabrielli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Successivamente, ha assunto anche la carica di sottosegretario con delega ai servizi segreti.

Onorificenze e riconoscimenti

Nel corso della sua carriera, Franco Gabrielli ha ricevuto numerose onorificenze e riconoscimenti in ambito nazionale, internazionale e accademico.

Nel 2015, Margareta Wahlström, Segretario Generale dello United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), lo ha nominato “Disaster Risk Reduction Champion” per il suo assiduo impegno nel tentare di diffondere in Italia la cultura legata alla riduzione dei rischi causati dai disastri.

Chi è Franco Gabrielli? Ex moglie, moglie e figli

Il 24 giugno 2017, Franco Gabrielli ha sposato Immacolata “Titti” Postiglione, la responsabile dell’Ufficio Emergenze della Protezione Civile.

Precedentemente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è stato legato a Paola Mannella. Dal suo primo matrimonio, sono nati i suoi tre figli: Fabio, Francesco e Federico.

Il Capo della Polizia è sempre stato estremamente riservato rispetto alla sua vita privata, soprattutto per proteggere i suoi cari dai rischi che i delicati ruoli ricoperti durante la sua carriera hanno sempre comportato.