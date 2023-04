Fratelli d’Italia contro la vignetta del Fatto Quotidiano sulla sorella della Meloni

Fratelli d’Italia contro la vignetta pubblicata da Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. In prima pagina un attacco satirico, indirettamente anche alla premier Giorgia Meloni, con protagonista la sorella, Arianna e il marito di quest’ultima, Francesco Lollobrigida. Immediate le reazioni di FdI.

Fratelli d’Italia contro la vignetta de Il Fatto Quotidiano sulla sorella della Meloni

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato una vignetta satirica che ha come protagonista la sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna. La vignetta, firmata da Natangelo e pubblicata in prima pagina, ritrae proprio la sorella della premier mentre è a letto con un uomo di colore.

Immediata la risposta del partito: “Il Fatto Quotidiano dimostra, ancora una volta, di avere problemi seri con la satira. La vignetta pubblicata oggi, squallida, volgare e sessista, non fa ridere e oltrepassa qualsiasi limite di decenza”. Il capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti solleva la questione in una nota inviata alle agenzie di stampa.

“In attesa di una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, Pd, 5 stelle e altri, dei benpensanti e del mondo femminista, il direttore Travaglio assuma la responsabilità di quanto il suo giornale pubblica e chieda scusa al ministro Lollobrigida e ad Arianna Meloni rivolgo tutta la mia vicinanza”, conclude.

Tuttavia, sono arrivate anche le reazioni di alcuni esponenti di FdI. “C’è un limite anche alla satira e questo limite è quello di non superare la soglia della decenza, di non mancare mai di rispetto, soprattutto quando si parla di una famiglia. La vignetta pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano supera questi limiti in modo vergognoso. Tutta la mia solidarietà e un grande abbraccio a Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni” dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

Sul post interviene anche Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura: “Sono scandalizzato dalla vignetta pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Siamo abituati alle critiche e continuiamo a lavorare a testa bassa per il bene della Nazione ma oggi si è superato il limite: mi auguro che da parte del direttore Marco Travaglio arrivino scuse immediate e che tutte le forze politiche esprimano la loro indignazione. A partire dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che sono certo vorrà prendere le distanze e condannare con fermezza questa indecenza. Il confronto politico e il diritto di critica possono essere aspri ma non devono mai prescindere dal rispetto reciproco e dalla correttezza. La mia più sincera solidarietà ad Arianna Meloni e a Francesco Lollobrigida”.

Arriva l’attacco al quotidiano anche del premier

Non è mancata la risposta e l’attacco anche della presidente del Consiglio: “Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico. E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi “buoni”.

