Una proposta potenzialmente condivisibile, se non fosse che di alcuni “piccoli” dettagli – come una condanna in via definitiva – non se ne faccia minimamente conto. Nelle ultime settimane in Parlamento è stata depositata una proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta. L’oggetto: “Connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri”.

Assolvere i terroristi neri: Fratelli d’Italia prova a riscrivere la storia della Strage di Bologna

A presentarla un piccolo gruppo di deputati di Fratelli d’Italia (otto in tutto), guidati da Federico Mollicone. A leggere il titolo non si può che restare incuriositi. Nelle otto pagine che illustrano la proposta, però, i riferimenti sono quasi esclusivamente a due pagine nere della storia recente italiana: la strage di Bologna e quella di Ustica. Per entrambi i casi ciò che il Parlamento, a detta dei firmatari, dovrebbe appurare è la sussistenza della cosiddetta “tesi palestinese” o “teutonico-palestinese”.

D’altronde, osservano Mollicone & C., già in una delle relazioni sui risultati della nota “Commissione Mitrokhin” c’era un paragrafo sui legami tra terrorismo palestinese e strage di Bologna. Peccato, però, che quella relazione non venne approvata. Eppure, rincarano i meloniani, ci sono stati scritti e libri che hanno indagato su questo presunto fil-rouge.

Bomba o non bomba

Sarà un caso – anzi, certamente lo è – ma quasi tutti gli autori citati fanno parte di uno schieramento riferibile al mondo di destra. Lo è, ad esempio, Enzo Raisi (nella proposta di legge si cita il suo saggio “Bomba o non bomba”), ex parlamentare di An. In ogni caso, tutto ruota attorno al cosiddetto “lodo Moro”, ossia “l’accordo tra i servizi segreti italiani e palestinesi per tutelare il territorio italiano dalla minaccia di attentati”. Questo sarebbe “il cuore di molte vicende storiche”, a cominciare proprio dalla strage del 2 agosto 1980.

Da qui parte un’ulteriore constatazione da parte degli otto parlamentari di Fratelli d’Italia: “Nelle indagini sull’attentato del 1980 a Bologna e su quello di Ustica, tali elementi non sono stati considerati dalla magistratura italiana, che si è invece trincerata dietro un processo il cui impianto fragile si basa su pentiti inattendibili e le cui sentenze non riescono a individuare nemmeno gli esecutori materiali”. Insomma, detta in altri termini le sentenze – che pure ci sono state – non fanno luce a dovere.

Detto e non detto

Ed è qui che qualcosa non torna. Nella proposta di legge, infatti, Mollicone e colleghi non fanno alcun riferimento alle condanne in via definitiva che pure ci sono state. Dimenticano – e certamente è una dimenticanza – che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (incredibilmente mai citati), militanti di estrema destra, appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari, sono stati ritenuti esecutori materiali della strage.

Non solo: nel 2020 l’inchiesta della Procura generale di Bologna ha concluso che Paolo Bellini (ex Avanguardia Nazionale), esecutore insieme agli ex Nar già condannati in precedenza, avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi (tutti personaggi del mondo di destra) individuati quali mandanti, finanziatori o organizzatori. È più che giusto far luce sui coni d’ombra – che senz’altro ci sono – di queste pagine nere del periodo stragista. Ma dimenticare le verità processuali o non citarle è un lusso che non ci possiamo permettere. Anche perché il rischio è che, avendo presentato la proposta FdI, si possa pensare (e noi non lo facciamo) a un interesse di parte.