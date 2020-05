Galli ammette, possibili imprecisioni nei dati sui contagi della Lombardia. “Gallera ha qualche difficoltà a sapere bene cos’è R0”

“Non credo si debba o si possa parlare di magheggi. Credo che, nella situazione in cui ancora versiamo, non sia impossibile avere delle imprecisioni e delle incompletezze”. Con queste parole il professor Massimo Galli (nella foto), primario del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha risposto alle accuse rivolte dalla Fondazione Gimbe alla Regione Lombardia sui dati dell’epidemia. “Francamente”, prosegue l’infettivologo che non lesina una stoccata all’assessore al welfare della Lombardia, “non mi vedo l’assessore Giulio Gallera, che magari ha qualche difficoltà a sapere bene cos’è R0 (l’indice di trasmissibilità di una malattia, ndr), che possa fare magheggi con queste cose” e “lo dico con cordialità perché ognuno fa il suo mestiere e sa le cose sue”.