Si è concluso, purtroppo senza risultati tangibili, il secondo giorno di negoziati a Doha, in Qatar, tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, spiegando che nelle prossime ore il suo ufficio rilascerà una dichiarazione per aggiornare l’opinione pubblica sullo stato dei colloqui.

Secondo quanto riportano i media israeliani, la delegazione dello Stato ebraico che ha partecipato ai colloqui nella capitale del Qatar rientrerà in patria questa sera. Un round negoziale in cui, secondo quanto riferito da un funzionario israeliano coinvolto nei colloqui sugli ostaggi a Channel 13, sarebbero stati fatti progressi che fanno ben sperare per il futuro.

Un ottimismo che non sembra affatto condiviso da Hamas. Un funzionario del gruppo palestinese, parlando con l’agenzia di stampa Reuters, ha infatti dichiarato che la trattativa è in stallo perché si è discussa una proposta di pace che non è in linea con quanto richiesto dal movimento integralista a inizio luglio.

Sul tavolo di Doha, infatti, sarebbe stata presentata a sorpresa una nuova proposta degli Stati Uniti, guidati da Joe Biden, che mira a colmare le lacune rimanenti, in modo da consentire una rapida attuazione dell’accordo, coerente con i principi enunciati dal presidente americano il 31 maggio.

A confermarlo è una dichiarazione congiunta di Egitto, Qatar e Stati Uniti. Una proposta che è stata affrontata durante colloqui “seri e costruttivi”, svoltisi “in un’atmosfera positiva”. Tuttavia, la strada per un accordo appare ancora lunga, visto che nella nota congiunta, gli alti funzionari di Egitto, Stati Uniti e Qatar hanno annunciato che si incontreranno al Cairo, in Egitto, entro la fine della prossima settimana per raggiungere un’intesa.