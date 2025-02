Gaza, Hamas tende la mano ad Israele: "Possibile la liberazione di sei ostaggi". Ma i negoziati di pace per la fase 2 ancora non decollano

Da un lato, Hamas si dice pronto a liberare sei ostaggi questo sabato come segno di buona fede nel proseguire il cessate il fuoco; dall’altro, i negoziati di pace per discutere della possibile fase due dell’accordo tra il gruppo palestinese e Israele che ancora non decollano. Sono ore di apprensione per la Striscia di Gaza, dove si teme il ritorno alle ostilità. Un’eventualità tutt’altro che remota, considerando che le trattative sarebbero dovute iniziare diverse settimane fa ma, come spiegato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, prenderanno il via soltanto “questa settimana”.

“Abbiamo avuto una riunione del gabinetto di sicurezza, in cui abbiamo deciso di aprire i negoziati sulla seconda fase”, ha aggiunto il ministro. Un’apertura che è la diretta conseguenza dell’ultimatum di Hamas, che aveva chiesto di avviare “immediatamente” le trattative per il prolungamento della tregua, altrimenti non avrebbe rilasciato ulteriori ostaggi. Proprio a seguito delle parole di Sa’ar, il gruppo terroristico palestinese, in segno di buona volontà, ha fatto sapere che “questo sabato potrebbe liberare sei ostaggi, invece dei tre previsti” dall’accordo.

Le speranze di una risoluzione diplomatica, dopo i segnali negativi dei giorni scorsi che facevano presagire l’intenzione di Benjamin Netanyahu di riprendere i combattimenti, si sono riaccese. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica.

Secondo i media israeliani, al momento il gabinetto politico di sicurezza di Israele, anziché preparare il terreno per i negoziati della fase due dell’accordo di pace, ha preferito concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi pattuiti nella prima fase dell’accordo con Hamas.

Proprio per questo, rivelano i quotidiani di Tel Aviv, nella riunione del gabinetto non sarebbero state definite linee guida né uno schema preciso su come condurre i negoziati alla delegazione israeliana che presto si recherà al Cairo per discutere i termini della fase due dell’accordo.