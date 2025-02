Gaza, in Israele esplode la protesta dei familiari degli ostaggi contro Netanyahu: "Fatto troppo poco per salvare i prigionieri israeliani"

Le famiglie delle persone rapite dal movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e i loro sostenitori hanno marciato dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu nel centro di Gerusalemme fino al parlamento, mentre in tutto il Paese si sono svolte altre proteste per celebrare i 500 giorni di prigionia. “Il 500° giorno non è diverso dal resto dei giorni che abbiamo sopportato”, ha detto alla folla a Gerusalemme Makabit Mayer, zia dei gemelli Ziv e Gali Berman, 26 anni, tenuti in ostaggio.

“Ci auguriamo che questo incubo finisca presto”, ha aggiunto. Mayer ha anche invitato il pubblico a unirsi alla sua causa: “Per favore, aiutateci, popolo di Israele, a scendere in piazza in massa, a sostenere (gli ostaggi) e a gridare insieme a noi le loro grida messe a tacere”.

Secondo una dichiarazione pubblicata dal Forum per le famiglie rapite e scomparse, lunedì le famiglie sono state invitate a osservare un digiuno di 500 minuti, ovvero otto ore, per ricordare i 500 giorni in cui i loro cari sono stati trattenuti a Gaza. Uno degli slogan dei manifestanti è che se la guerra dovesse riprendere, significherebbe la condanna a morte per coloro che sono ancora vivi nell’enclave palestinese. Il 7 ottobre 2023, Hamas ha attaccato Israele, uccidendo circa 1.200 persone e rapendone 251. Circa 100 furono rilasciate in un primo cessate il fuoco nel novembre di quell’anno, ma più di 70 ostaggi rimangono a Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stimano che 25 di loro siano ancora vivi. Israele e Hamas hanno firmato un cessate il fuoco il 19 gennaio, in base al quale l’organizzazione islamista deve rilasciare 33 ostaggi nella prima fase dell’accordo e Israele deve rilasciare più di 1.000 prigionieri e detenuti palestinesi, nonché ritirare gradualmente le sue truppe dalla Striscia. Finora si sono verificati sei scambi di questo tipo. Ne mancano altri due per completare la prima fase dell’accordo, la cui durata prevista è di 42 giorni.