Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, che ha dichiarato che al momento non ci sono segni di atti criminali, ma l’indagine è ancora in corso. Hackman, vincitore di due premi Oscar, aveva 95 anni, mentre la moglie 63.

Chi era Gene Hackman?

Gene Hackman è stato uno degli attori più iconici di Hollywood, con una carriera durata oltre sei decenni e più di 100 film all’attivo. Nato nel 1930, ha esordito nel cinema negli anni ’60, raggiungendo il successo con Il braccio violento della legge (1971), che gli valse il premio Oscar come miglior attore protagonista. Hackman è noto anche per il ruolo di Lex Luthor nei film di Superman degli anni ’70 e ’80, oltre che per film cult come The Conversation (1974), Mississippi Burning (1988), Gli spietati (1992) e La giuria (2003).

I premi vinti da Gene Hackman

Nel corso della sua carriera, Gene Hackman ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui:

2 Premi Oscar : Miglior attore protagonista per Il braccio violento della legge (1971) Miglior attore non protagonista per Gli spietati (1992)

: 4 Golden Globe

2 BAFTA

1 Screen Actors Guild Award

Dopo il suo ritiro dal cinema nel 2004, con l’ultima interpretazione in Benvenuti a Mooseport, Hackman si è dedicato alla scrittura, pubblicando diversi romanzi.

La morte di Gene Hackman e della moglie: cosa sappiamo finora

Il ritrovamento dei corpi è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, presso la residenza della coppia in Sunset Trail, Santa Fe. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, non ci sarebbero segni di effrazione o elementi che facciano pensare a un atto criminoso. Tuttavia, la causa della morte non è stata ancora chiarita.

Lo sceriffo Mendoza ha dichiarato:

“Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti nella loro residenza. Siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare e in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione”.

La vita privata di Gene Hackman

L’attore si era sposato due volte. Dal 1956 al 1986 è stato marito di Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli: Christopher, Elizabeth e Leslie. Nel 1991, dopo sette anni di fidanzamento, ha sposato Betsy Arakawa, pianista e musicista, con cui ha vissuto fino alla fine.

Hackman ha avuto alcuni problemi di salute nel corso della vita: nel 1990 ha subito un’angioplastica, e nel 2012 è stato investito mentre andava in bicicletta in Florida, riportando alcune contusioni.