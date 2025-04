Dopo aver raggiunto l’accordo per la formazione di un governo di ampia maggioranza, il leader della CDU e cancelliere in pectore, Friedrich Merz, ha annunciato i nomi dei nuovi ministri che faranno parte del prossimo governo della Germania. La squadra del futuro governo Merz si compone di quattro uomini e tre donne, con alcune sorprese e diverse conferme.

Le sorprese tra i ministri del governo Merz

Tra le novità più significative nel panorama politico della Germania, spicca la nomina di Karsten Wildberger, attuale CEO del gruppo MediaMarkt/Saturn, come nuovo ministro per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato. Wildberger, manager di lungo corso con esperienze in T-Mobile, Vodafone ed Eon, approda così in politica con il compito di guidare l’innovazione tecnologica nel Paese.

Un’altra sorpresa nella lista dei ministri è Patrick Schnieder, designato come nuovo ministro dei Trasporti. Schnieder, originario della Renania-Palatinato e già responsabile parlamentare del gruppo CDU-CSU, sarà chiamato a gestire l’attuazione del grande piano infrastrutturale da 500 miliardi di euro, con un focus su ponti e rete ferroviaria.

Le conferme nel nuovo governo della Germania

Tra le conferme più attese del governo Merz, spicca quella di Johann Wadephul come ministro degli Esteri. Già vicino a Merz durante importanti colloqui di politica estera, Wadephul ha recentemente incontrato leader internazionali come Antonio Tajani e i ministri degli Esteri di Polonia, Francia e Regno Unito.

Alla guida della Cancelleria è stato confermato Thorsten Frei, fedelissimo di Merz e già primo segretario parlamentare del gruppo dell’Unione al Bundestag. Frei ricoprirà anche il ruolo di ministro per gli Affari speciali, grazie alla sua esperienza consolidata nelle principali questioni politiche.

Tre donne protagoniste nel governo Merz

Il nuovo governo della Germania guidato da Merz vedrà anche una forte presenza femminile, con tre ministre designate. Katherina Reiche, manager alla guida di Westenergie (filiale di E.on), assumerà il ministero dell’Economia e dell’Energia. Reiche vanta un passato da parlamentare e sottosegretaria di Stato.

Karin Prien, attuale ministra dell’Istruzione nello Schleswig-Holstein, è stata scelta per guidare il ministero di Istruzione, Famiglia, Anziani, Donne e Giovani, mentre Nina Warken, avvocata e segretaria generale della CDU del Baden-Württemberg, è stata nominata ministra della Salute.

Con queste scelte, Merz punta a comporre un esecutivo che unisca esperienza politica, competenze manageriali e innovazione, per affrontare le sfide future della Germania.