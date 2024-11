In Germania si torna a parlare di un possibile caso di spionaggio, ma questa volta non a favore ma contro la Russia. Un cittadino tedesco, accusato di sabotaggio di infrastrutture energetiche in Russia, è stato arrestato nella regione di Kaliningrad (nord-ovest), ha riferito oggi il Servizio di sicurezza russo (FSB) citato dalle agenzie di stampa nazionali.

Nikolai Gaiduk, cittadino tedesco nato nel 1967, “è stato coinvolto nell’esplosione del marzo 2024 in una stazione di distribuzione del gas” a Kaliningrad, ha precisato l’FSB in un comunicato stampa, aggiungendo che il sospetto era tornato in Russia dalla Polonia, “per organizzare atti di sabotaggio sulle infrastrutture energetiche locali”. Residente ad Amburgo, Gaiduk è stato arrestato appena entrato in Russia, a un posto di frontiera a Kaliningrad, enclave russa alle porte dell’Ue. Secondo l’FSB, durante l’ispezione della sua auto al confine russo è stato sequestrato mezzo litro di liquido esplosivo.

Per i media locali, l’esplosivo era nascosto in una confezione di shampoo. “È stato accertato che il signor Gaiduk aveva ricevuto i componenti di un ordigno esplosivo artigianale e l’ordine di provocare un’esplosione da un cittadino ucraino”, Alexander Jorov, anche lui residente ad Amburgo, si legge nel comunicato. Nei confronti del cittadino tedesco, posto in custodia cautelare, è stata aperta un’inchiesta per “attentato” e “traffico di esplosivi”, è stato aggiunto.