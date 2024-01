Giappone, terremoto di magnitudo 7.5

Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito, alle 8.10 italiane, la costa centro-occidentale del Giappone, nella zona di Honshu, ad una profondità di 76 chilometri. Il sisma è stato preceduto da una scossa di 5.6 pochi minuti prima e da una successiva di magnitudo 6.2. Diramato l’allerta tsunami.

Il violento terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone potrebbe provocare onde di tsunami fino a cinque metri di altezza lungo la costa occidentale del Paese, entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma: lo hanno annunciato le agenzie statunitensi e giapponesi.

“Pericolose onde di tsunami generate da questo terremoto sono possibili entro 300 km dall’epicentro lungo le coste del Giappone”, ha affermato il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii, mentre l’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che le onde potrebbero essere alte fino a cinque metri.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 7.1 ore 08:10 IT del 01-01-2024 a Near west coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] Prof= 75.8 Km #INGV_37258201 https://t.co/AAZgDin6jm

— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 1, 2024