Giorgia Meloni difende la fiamma nel simbolo e il Presidenzialismo. Letta risponde con un video in 3 lingue alla leader di FdI

Giorgia Meloni ha presentato ufficialmente il simbolo del suo partito, rispondendo alle critiche che ci sono state sull’immagine della fiamma. Inoltre, ha difeso anche il tema del Presidenzialismo mentre Enrico Letta ha pubblicato un video-messaggio in tre lingue in risposta sempre alla leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni difende la fiamma nel simbolo e il Presidenzialismo

Giorgia Meloni ha difeso la fiamma nel simbolo del suo partito soprattutto dopo la polemica che è sorta nelle scorse ore. Così in un’intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia ha risposato anche alla senatrice a vita Liliana Segre, che l’aveva invitata a ripensarci: “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”. Infatti, sui social la Meloni annuncia di aver presentato ufficialmente il simbolo: “Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli Fratelli d’Italia”.

La leader di Fratelli d’Italia difende anche il tema del Presidenzialismo soprattutto in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni: “Noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l’assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con la riduzione del numero dei parlamentari”.

Letta risponde con un video in 3 lingue alla leader di FdI

“Ci sono molte ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa” con queste parole il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta introduce il video-messaggio in tre lingue come risposata al filmato di Giorgia Meloni. Nel video, il segretario del Pd “ricorda le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation EU del gruppo della leader di Fratelli d’Italia al Pe e i fallimenti della destra italiana”.

“Noi non faremo sì che l’ Italia diventi come l’Ungheria di Orban”, ha aggiunto Letta in direzione. Il video della leader di FdI Giorgia Meloni, cerca “di cancellare mesi e anni di scelte europee, che sono state sempre scelte contro l’Ue e sua solidarietà verso l’Italia”. Sull’ambiente, “la destra ha sempre difeso l’Italia e l’Ue nero fossile”. Meloni” ha criticato il Next Generation Eu – aggiunge -. Immaginava che invece del Pnnr l’Italia dovesse negoziare con il fondo monetario internazionale”.