Giorgia Meloni replica a Enrico Letta dopo le parole molto forti rivolte alla leader di Fratelli d’Italia da parte del segretario dei Dem. Inoltre, la Meloni ha pubblicato un videomessaggio su Facebook in tre lingue straniere che è stato inviato ai giornalisti internazionali presenti in Italia.

Giorgia Meloni replica a Letta accusandolo di misoginia

Enrico Letta aveva usato parole molto dure nel rivolgersi alla leader di Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l’immagine ma è l’esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un’altra storia”.

La replica della Meloni non si è fatta attendere e così è stato pubblicato un post di riposta su Facebook: “Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi. Non ho bisogno di incipriarmi per essere credibile. La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano”. Ecco il post completo pubblicato sui social:

Pubblica un video sui social in francese, inglese e spagnolo in cui condanna il fascismo

La Meloni ha pubblicato sul suo canale Facebook un videomessaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per smentire che con la vittoria di Fratelli d’Italia ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria. Il video è stato inviato ai giornalisti internazionali nel nostro paese.

“Salve a tutti, sono Giorgia Meloni, ho 45 anni e sono la Presidente di Fratelli d’Italia, il partito politico dei conservatori italiani”. La leader di Fratelli d’Italia sottolinea in particolare, in inglese, che “la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche”.