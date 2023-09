Giorgia scopre l’America. E la lotta alla cancel culture

La premier Meloni in viaggio a New York ha trovato il tempo per deporre una corona ai piedi della statua di Cristoforo Colombo.

A raccontarlo non ci si crede. Nonostante si dica oberata di impegni e in prima linea nella guerra immaginaria che il suo ministro Matteo Salvini sventola ai quattro venti, la premier Giorgia Meloni in viaggio a New York per partecipare alla sua prima Assemblea generale delle Nazioni Unite ha trovato il tempo per un irrinunciabile gesto politicamente simbolico: depositare una corona di fiori ai piedi della statua di Cristoforo Colombo.

Si potrebbe pensare che abbia voluto omaggiare un italiano famoso nel mondo ma non è così. Meloni è entrata in guerra – un’altra, l’ennesima – questa volta contro la “cancel culture”. La statua di Colombo infatti è finita in mezzo a un dibattito tutto americano che la stampa di destra nostrana ha usato come leva per aizzare il solito complottismo da due soldi dei “poteri forti” e dei “nuovi oppressori”. D’altra parte, sulla “caccia” alle statue, la leader di Fratelli d’Italia si è sempre scaldata. “L’odio cieco della sinistra è forgiato dall’ignoranza, la stessa che abbatte e decapita l’immagine di Colombo. Prepotenze degne dell’Isis che vogliono piegare la storia alla loro follia”, scriveva su Twitter qualche hanno fa.

Chissà cosa avranno pensato i leader politici del mondo nel vedere la fotografia della premier italiana impegnata in difesa di una statua mentre il Paese è al centro della discussione migratoria che coinvolge l’Europa, mentre la povertà sta cominciando a diventare protesta di piazza e mentre un guerra (vera) stravolge l’occidente. Ci vuole fegato per trovare il tempo, anche in trasferta, di infilare la propaganda in mezzo a ben più serie priorità. Meloni ci mette la faccia, come ama ripetere.