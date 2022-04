Giornalisti morti in Ucraina: tutti i nomi e i paesi di provenienza

Giornalisti morti in Ucraina: sono diversi ed alcuni inviati di guerra di paesi esteri che con coraggio e professionalità hanno raccontato e documentato il conflitto.

Giornalisti morti in Ucraina

Dallo scoppio del conflitto in Ucraina nel mese di febbraio, sono diversi i giornalisti rimasti uccisi insieme anche a qualche operatore a seguito.

Nella lista che si allunga sempre di più ci sono anche fotografi e documentaristi. Non solo ucraini ma anche inviati esteri che sono arrivati in Ucraina per raccontare la guerra con coraggio e professionalità. Nei giorni scorsi, dopo un altro caduto tra i giornalisti, la commissione del Parlamento ucraino ha chiesto «una risposta globale».

Tutti i nomi e i paesi di provenienza

Dunque, diversi sono i giornalisti rimasti uccisi e che fino ad ora si hanno notizie certe: