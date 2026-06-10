Gita estiva, indeciso tra mare o montagna? La scelta perfetta si chiama Lumos

L’arrivo dell’estate presuppone tempo libero, voglia di relax, vacanze e anche il classico dilemma: dove andare? Mare o montagna? Cosa fare? Molto spesso si perde tempo a riflettere e a scegliere. Ma esiste una soluzione per risolvere questo annoso problema. La soluzione si chiama Lumos. Ovvero un marketplace pensato per chi ha mille idee, esigenze e interessi, ma ha poco tempo per pianificare il proprio tempo libero oppure vuole essere guidato in ogni scelta. Da un ristorante a un locale, da un’attività fisica a uno spettacolo. Lumos, col suo sito chiaro e diretto, con i suoi colori accesi, permette ai suoi utenti di scoprire mille opportunità e attrattività legate a una regione o a una singola città. Così, ad esempio, se siete in un luogo o andrete in una città per le vacanze, già da adesso potrete organizzare la vostra vacanza. E se i dubbi saranno troppi, allora sarà conveniente anche consultare le pagine social di Lumos, ad esempio quella di Facebook con tanti post utili a ispirare i potenziali utenti o i semplici curiosi.

Come organizzo una gita o una vacanza con Lumos?

Per prima cosa, Lumos sul sito presenta due finestre. La prima, Vetrine, è utilissima per chi sta pianificando la propria estate. Basta consultarla per scoprire che le opportunità sono davvero tante. In questa sezione, infatti, è raccolta una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia. Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Oppure per chi in vacanza sa che le opportunità sono diverse. Esempi? Giri in barca, escursioni oppure trekking, campeggio, una gita. Tante scoperte e tante opzioni. Basta consultare il sito, specificare il luogo e con i filtri selezionare altri dettagli della vostra giornata da pianificare.

Giugno fa rima con sorprese: tutti attenti all’Hoba time

E, a proposito di scoperte, ma anche di sorprese, giugno è un mese speciale per gli utenti di Lumos. Si tratta, infatti, del mese del lancio delle sorprese di Hoba. Dall’8 giugno, infatti, ogni settimana per due mesi, all’Hoba time, ovvero le ore 11 del lunedì e del sabato di ogni settimana, si aprono le iscrizioni per partecipare al concorso. I premi sono unici e si possono vincere in modo totalmente gratuito. Un forte legame e una forte connessione che Lumos vuole creare con i suoi utenti. E attenzioni sempre concrete per far felici tutti. Niente paura, infatti: anche se Hoba non sceglierà te come utente, avrai comunque un premio di consolazione. Perché ogni utente potrà sempre essere coinvolto da Lumos. Interazione totale. Premi, vantaggi e, appunto, sorprese… solo belle.

Scopri il noleggio auto a lungo termine con Lumos

Tornando alle finestre, oltre alla sezione Vetrine, Lumos offre ai suoi utenti anche la possibilità di scegliere un auto attraverso il noleggio a lungo termine. Noleggio disponibile sia per aziende con Partite Iva che per privati. Il noleggio a lungo termine è oggi una delle soluzioni più convenienti per chi desidera guidare un’auto nuova senza preoccuparsi di bollo, assicurazione, manutenzione o svalutazione. Tante le vetture disponibili: citycar, SUV, berline, auto elettriche e ibride. Ogni proposta è pensata per offrire vantaggi concreti: nessuna maxi-rata finale, possibilità di personalizzazione e assistenza completa. E, soprattutto, tante offerte disponibili e promozioni vantaggiose, come quella in home sul sito, quella in primo piano, ovvero: noleggio per 48 mesi, 120mila km totali, un cambio gomme invernali incluso e anche furto e incendio con franchigia 0.

Perché scegliere Lumos

Lumos, in sintesi, è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ci sono come detto due finestre e varie opportunità e per ognuna ci sono, appunto, offerte dedicate. Chi ha scelto Lumos, ha raccontato di essere rimasto soddisfatto per molti aspetti tra cui chiarezza del sito, facilità di accesso, navigazione smart e poi l’assistenza clienti. Chi ha un problema, anche minimo, lo risolve subito. Basta leggere le domande frequenti con annesse risposte oppure con la chat simultanea: si può spiegare l’emergenza e attendere la risposta in tempo reale. I valori che Lumos intende trasmettere, e che chiariscono ulteriormente lo stile di questo marketplace di grandissima utilità, sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. Tutti valori coerenti con la scelta di legarsi al mondo dello sport. Lumos, infatti, è “First Sponsor” del Pistoia Basket ed è anche sponsor del Team Volley Napoli. Sul sito, in evidenza, in basso, noterete la presenza della Lumos Business League. Si tratta di un progetto annuale, presentato a novembre 2025, relativo a questa stagione, che riunisce aziende e professionisti del network in una serie di incontri ed eventi esclusivi. Non solo sport, però. Lumos è molto attiva e presente sui social anche grazie ad Alice Sabatini, Miss Italia 2015, icona di eleganza e stile e, di Lumos, brand ambassador. Sui suoi canali social spiega in modo chiaro quanto Lumos sia importante per le sue giornate. Per ogni evenienza, esigenza o richiesta particolare.

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