“Abbiamo i dati degli iscritti e abbiamo raggiunto un accordo con l’Associazione Rousseau”. È un annuncio su Facebook di Giuseppe Conte a far sapere che il MoVimento 5 Stelle ha chiuso la querelle con Casaleggio. L’ex presidente del Consiglio ringrazia Vito Crimi e annuncia che il progetto politico sarà varato nei prossimi giorni.

Giuseppe Conte annuncia l’accordo con Rousseau: “Abbiamo i dati degli iscritti”

“Il tempo dell’attesa e dei rinvii è finito, il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l’inizio del nostro ‘secondo tempo’: siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto l’accordo con l’associazione Rousseau”, esordisce Conte. Che poi fa sapere il suo programma da leader dei prossimi giorni: “Ci prendiamo solo qualche giorno per verificare i dati e predisporre tutte le attività preliminari alle operazioni di voto. Subito dopo presenteremo il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori: sarà aperta una fase per le osservazioni degli iscritti ed entro la fine di questo mese ci sarà la pronuncia con un voto online prima sullo Statuto e successivamente sul nuovo leader del M5S”.

Poi Conte spiega cosa è successo in questi giorni e manda un messaggio di pace a Casaleggio. “Ci siamo rivolti al Garante della Privacy, ottenendo la consegna dei dati entro 5 giorni, per avviare il nuovo percorso su un’altra piattaforma telematica, che terrà vivo il filo diretto con i nostri attivisti. Dopo tanti anni di collaborazione era giusto che tutto si concludesse con un accordo – dice l’ex premier. “I debiti non si discutono, si onorano”: avevo dato la mia parola, ho fatto seguire i fatti. Mi sono direttamente confrontato con Davide Casaleggio e abbiamo trovato una soluzione, che consentisse la partenza di questa nuova fase, mettendo fine alle varie pendenze e onorando i pagamenti”, conclude.

Poi la carezza a Casaleggio: “È la storia del Movimento”

Ma non dimentica di mandare un messaggio di pace a Casaleggio: “Le strade si dividono ma con pieno rispetto da parte nostra. Casaleggio è un nome che evocherà sempre la storia del Movimento e chi non rispetta la propria storia non rispetta se stesso”. E rivela qualche dettaglio della trattativa: “È stato un lungo confronto, ma sono contento di poter dire che ogni parola, ogni telefonata e discussione avuta in queste settimane è una pietra che poggiamo alla base del nuovo progetto politico. Ringrazio in particolare Vito Crimi, con cui abbiamo concordato un cronoprogramma e che in questo periodo non si è mai risparmiato”.

Infine, il richiamo ai valori del M5s e lo slogan della sua discesa in campo da leader grillino: “Ci sono delle trincee che il Movimento non ha mai pensato di abbandonare: lotta alle disuguaglianze socio-economiche e alla precarietà; vicinanza ai bisogni dei giovani, delle famiglie e delle imprese; l’impegno per un futuro eco-sostenibile, per l’etica pubblica e per rafforzare la legalità contro tutte le mafie. Ne parleremo, ci confronteremo: ma questo sarà sempre il nostro terreno comune. È tempo di guardare avanti, adesso. È tempo di essere realisti ma anche di lavorare per “realizzare l’impossibile”: abbiamo un Paese e un futuro a cui dedicare le nostre più preziose energie. Da oggi più di ieri. Insieme”.

Leggi anche: Salvini disperato per i sondaggi vuole federarsi con Forza Italia per non farsi sorpassare dalla Meloni