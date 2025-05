Gli asili volanti

La produzione industriale scende da 25 mesi filati e l’Istat certifica che gli stipendi, da quando c’è questo governo, hanno perso l’8% del potere d’acquisto, cioè almeno 200 euro al mese. Ma senza l’Istat non lo vedevano che la povertà avanza?

Annarita Verace

via email

Gentile lettrice, c’è una forte distopia tra la realtà, in genere nera, e le rosee fantasie della Meloni. Ricordo una sua frase sublime dell’anno scorso: “L’Italia è la locomotiva d’Europa”, e invece il nostro Pil fu sotto la media dell’eurozona: fu una zavorra per l’Ue, altro che locomotiva. E dunque perché circa il 30% degli italiani le crede? Mi sono risposto che, a parte l’abilità della Meloni nel raccontare che gli asini volano, esistono due fattori. Il primo attiene la psicologia di massa, un fenomeno che lo scrittore Mark Twain riassunse così: “È facile ingannare la gente. Il difficile è convincerla che è stata ingannata”. Il secondo fattore è l’informazione: stampa e tv. Mai nella nostra storia, a parte il ventennio fascista, s’era visto un conformismo di tale fatta. Stando ai volumi delle vendite dei giornali, circa il 90% dei lettori si abbevera presso testate completamente appiattite sul potere. In televisione siamo, penso, oltre il 99%. Il conformismo si è amplificato con la guerra in Ucraina, quando la Meloni, che era sempre stata pro Putin, fu prontissima a cambiare casacca e allinearsi ai poteri che contano. Grazie a questo i suoi fiaschi vengono nascosti sotto il tappeto e nelle rare conferenze stampa nessuno contesta le sue balle allucinanti. Anzi, qualche giornalista alza lo sguardo e giura di aver visto un asino volare.

