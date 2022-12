Gli Usa confermano l’invio di nuove armi in Ucraina

Gli Usa hanno annunciato l'invio in Ucraina di nuovi aiuti militari. Ma non è chiaro se saranno forniti a Kiev anche i missili Patriot.

“Invieremo nuovi sistemi di difesa anti-aerea all’Ucraina”. È quanto ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby (nella foto), in un briefing con la stampa dedicato alla guerra in Ucraina, senza specificare quando e se nel nuovo pacchetto di armi ci saranno i Patriot.

“Siamo determinati ad aiutare Kiev a difendersi contro gli attacchi della Russia, per tutto il tempo in cui rimarranno sotto attacco”, ha aggiunto Kirby ribadendo che gli Stati Uniti continueranno “imperterriti” a fornire a Zelensky armi e mezzi militari per difendersi dai droni russi.

Quanto al nuovo pacchetto di aiuti, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ha detto che “ce ne sarà un altro”. “Potete aspettarvi ulteriori capacità per la difesa aerea”, ha aggiunto Kirby.

“Non consentiremo che i commenti della Russia dettino l’assistenza alla sicurezza che forniamo all’Ucraina” ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, a proposito delle conseguenze di un eventuale invio a Kiev di batterie di missili Patriot.

“Trovo ironico e molto indicativo che dirigenti di un Paese che ha attaccato brutalmente un suo vicino … Scelgano di usare parole come ‘provocatorio’ per descrivere i sistemi difensivi volti a salvare vite e a proteggere civili”, ha aggiunto Ryder.

