Google lancia le “Fonti preferite”: come aggiungere “La Notizia” ai siti da seguire per informarti

Google ha lanciato la funzione "Fonti preferite", che dà priorità alle testate e ai siti scelte dagli utenti. Ecco come aggiungere "La Notizia".

Una nuova funzione per permettere agli utenti di scegliere le fonti a cui affidarsi, di ricevere informazioni e notizie di attualità dai giornali e dai siti che ritiene più affidabili. La nuova modalità “Fonti preferite” di Google permette di personalizzare i risultati di ricerca e consente agli utenti di selezionare le fonti da cui leggere le notizie a cui è interessato. Un’operazione che è possibile fare, con pochi semplicissimi passaggi, anche per seguire La Notizia e rimanere aggiornati sui contenuti pubblicati dal nostro giornale.

L’obiettivo di questa nuova funzione di Google è quella di personalizzare i risultati di ricerca, dando priorità alle testate giornalistiche di fiducia. Quando si effettua una ricerca su Google, accanto alla sezione “Notizie principali” appare un’icona a forma di stella. Cliccando su questa icona sarà possibile gestire le proprie preferenze e aggiungere una o più testata alla lista. A quel punto i contenuti di quel giornale avranno la precedenza rispetto ad altri tra i risultati di ricerca o verranno riportati in un box denominato “Dalle tue fonti”.

Come selezionare La Notizia tra le proprie “Fonti preferite” su Google

Google permette di personalizzare i propri risultati di ricerca sui temi di attualità e sulle notizie del momento. Se vuoi essere sicuro di non perdere i nostri aggiornamenti sulle questioni di tuo interesse, aggiungi La Notizia alle tue “Fonti preferite” su Google.

Ecco come aggiungere La Notizia alle tue fonti preferite in pochi, semplici, passaggi:

Cerca su Google un argomento di attualità per far apparire il box “Notizie principali” Accanto al box “Notizie principali” vedrai un’icona con una stella: clicca su quella icona Si aprirà un menu nel quale scrivere il nome della testata che vuoi scegliere come fonte preferita. Scrivi “lanotiziagiornale.it” e spunta il riquadro che appare accanto al logo e al nome della testata

Da questo momento Google privilegerà le notizie pubblicate da La Notizia nei tuoi risultati di ricerca.