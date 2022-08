Gorbaciov, niente funerali di Stato anche se il Cremlino non ha ancora deciso. Da Putin un freddo messaggio di cordoglio

Gorbaciov, niente funerali di Stato per l'ex leader russo. Dal Cremlino fanno sapere di non aver ancora deciso. Messaggio di Putin freddo.

Gorbaciov, niente funerali di Stato anche se il Cremlino non ha ancora deciso

Mikhail Gorbaciov, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, è morto all’età di 91 anni. Il giorno dopo fa discutere la notizia della questione dei funerali di Stato che sarebbero in discussione. Dal Cremlino non ancora hanno deciso: “Non posso dire niente di sicuro al momento. La questione sarà affrontata oggi e sarà presa una decisione, ma per ora non ce ne sono state”, ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov.

Tuttavia, l’agenzia russa Interfax è sicura che i funerali di Stato non sono stati programmati. “Due fonti informate hanno detto a Interfax che per Gorbaciov non ci saranno funerali di Stato”, scrive l’agenzia.

Da Putin un freddo messaggio di cordoglio

In Russia, ci sono stati messaggi di cordoglio contrastanti a seguito della morte di Gorbaciov. Timide e fredde sono state le parole del presidente russo Vladimir Putin – nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia – definito come “un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo”. Gorbaciov “ha dovuto affrontare grandi sfide in politica estera, nell’economia e nella sfera sociale, capiva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti”, si legge ancora nel messaggio che Putin conclude sottolineando “anche quella grande attività umanitaria, di beneficenza e illuminismo che Gorbaciov ha condotto in tutti gli ultimi anni”.

