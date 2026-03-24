Governo, Delmastro si dimette: “Ma non ho fatto nulla di scorretto”. Lascia anche Bartolozzi

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan Senese. Delmastro ha annunciato le sue dimissioni sostenendo di non aver fatto niente di scorretto, ma di lasciare il suo posto nell’interesse della nazione. La polemica su Delmastro era esplosa a pochi giorni dal referendum sulla giustizia, dopo che si era scoperto che il sottosegretario ed esponente di Fratelli d’Italia era entrato in società con la figlia 18enne del prestanome Mauro Caroccia. Delmastro aveva poi lasciato la società e sostenuto di non aver avuto più rapporti con Caroccia. A lasciare è anche Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia – fa sapere Delmastro -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Delmastro e Bartolozzi incontrano Nordio

Poco prima dell’annuncio di Delmastro era emerso un incontro con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Insieme a loro anche la capa di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi. Nella riunione si è probabilmente discusso delle dimissioni dei due esponenti del ministero della Giustizia, soprattutto alla luce della sconfitta del Sì al referendum.