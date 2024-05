Governo mani di forbice, nuova scure sui Comuni. Nella bozza di decreto penalizzati gli enti locali in prima fila negli investimenti del Pnrr

Non si placano le polemiche per il decreto interministeriale (Economia-Giancarlo Giorgetti e Interni- Matteo Piantedosi) attuativo della scorsa legge di Bilancio che, così come anticipato da Il Sole 24 Ore, qualora venisse approvato, prevede più tagli, con la spending review, per i Comuni che hanno ottenuto maggiori fondi dal Pnrr.

Si tratterebbe di un meccanismo che – viene spiegato – riguarderebbe “metà dei tagli, per il resto distribuiti in base alla spesa corrente di ciascun ente al netto degli impegni su welfare e politiche per la famiglia”.

“Una decisione paradossale e irragionevole”, ha denunciato il presidente Antonio Decaro, segnalando come “i tagli saranno più pesanti per chi” grazie al piano di ripresa e resilienza “avrà costruito più asili nido, avrà aperto più case-famiglia, avrà acquistato più autobus elettrici o avrà realizzato più parchi pubblici”.

Sulla stessa linea dell’Anci c’è l’Upi – l’unione delle Province – secondo cui “siamo all’assurdo”, è una norma “oggettivamente priva di senso”.

Le proteste dell’opposizione per i nuovi tagli ai Comuni

Il tema accende il dibattito politico. “Giorgia Meloni si conferma regina dell’austerità. Sono molto gravi i tagli che il governo sta facendo ai Comuni: 250 milioni”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a Siena, prima tappa di un tour oggi in Toscana.

“Soprattutto – aggiunge – è grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente quei Comuni che stanno più spendendo risorse del Pnrr. Con il Pnrr si possono costruire i muri degli asilo nido ma con i tagli di Giorgia Meloni non ci saranno le risorse per gli educatori e per le educatrici. Siamo estremamente preoccupati e ci stringiamo ai sindaci che stanno denunciando questi pericolosi tagli”, ha concluso la segretaria del Pd.

Indignato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: “Erano già stati cancellati dei progetti contenuti nel Pnrr per i Comuni. Il problema è più generale, si taglia dappertutto e si tagliano risorse importanti per il Sud”.

L’Anci e l’Upi, che già da tempo seguono con attenzione la vicenda, avevano inviato una lettera a tutti i ministri interessati per segnalare come stesse “prevalendo un’interpretazione delle norme di bilancio assurda, contraddittoria con lo spirito e le finalità del Pnrr e soprattutto densa di gravissime conseguenze per la gestione delle opere pubbliche tanto attese dai cittadini”.