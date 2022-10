Governo Meloni, oggi la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi. Poi il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo

Oggi a Palazzo Chigi alle ore 10:30, si è tenuta la cerimonia della campanella che ha segnato il passaggio ufficiale e definitivo dal Governo Draghi al Governo Meloni. Alle ore 12:00, invece, è atteso il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo.

Governo Meloni, oggi la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi

Ieri, sabato 22 ottobre, Giorgia Meloni e i 24 ministri che compongono il nuovo esecutivo hanno giurato in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A distanza di 24 ore, a partire dalle ore 10:30 di domenica 23 ottobre, si è tenuta a Palazzo Chigi la cerimonia della campanella nella sala delle Galeoni di Palazzo Chigi: ultimo atto simbolico che segna la transizione dal vecchio al nuovo Governo. Durante la cerimonia, il premier uscente Mario Draghi ha consegnato la campanella alla neopremier Meloni, rendendo ufficiale la partenza della XIX legislatura.

Draghi è arrivato a Palazzo Chigi poco dopo le 10:00 per il tradizionale passaggio di consegne che si conclude con passaggio della campanella usata da nuovo capo del governo per aprire le riunioni del Consiglio dei ministri.

Al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, tutta l’area che circonda Palazzo Chigi è stata blindata. L’ingresso è stato consentito solo a giornalisti, fotografi e operatori tv italiani e stranieri.

Poi il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo

Alle 10:30, la premier Meloni è arrivata nel cortile di Palazzo Chigi che, prima di raggiungere Draghi, ha sfilato lungo la guida rossa per il “picchetto” per gli onori militari. Nel cortile, infatti, erano schierati i lancieri di Montebello, la Marina militare, l’Aeronautica, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Dopo aver ricevuto gli onori militari, la premier ha raggiunto Draghi che la attendeva in cima alla scala d’onore di Palazzo Chigi. I due si sono scambiato sorrisi e calorose strette di mano.

Prima di ritirarsi in privato per un breve colloquio che da tradizione precede il passaggio della campanella nella sala dei Galeoni, l’ex governatore della Bce e la leader di Fratelli d’Italia si sono fermati per una foto di rito e si sono scambiati ancora una stretta di mano a favore di telecamere.

Alle 12:00 di domenica 24 ottobre, è stato fissato il primo Cdm durante il quale, come primo atto del nuovo Governo, si procederà a formalizzare la nomina del sottosegretario alla presidente del Consiglio, Alfredo Mantovano.