Grecia, arrestati 21 esponenti di estrema destra italiani: sono militanti di CasaPound

Arrestati in Grecia 21 militanti di CasaPound: volevano partecipare a una commemorazione di due giovani dell'estrema destra ellenica.

Arrestati in Grecia, all’aeroporto di Atene: parliamo di 21 militanti di CasaPound Italia, tra cui il presidente del movimento Gianluca Iannone. I militanti avrebbero dovuto partecipare a un evento paneuropeo organizzato per commemorare due giovani esponenti di Alba Dorata, il movimento ultranazionalista greco sciolto tre anni fa: Manolis Kapellonis e Yorgos Fundulis erano stati assassinati a colpi di arma da fuoco davanti a una sezione di Neo Heraklion nel 2013.

Ad Atene arrestati 21 militanti di CasaPound

A diffondere la notizia è stata la stessa CasaPound su Telegram, ritenendo “inaccettabile” che “oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo”.

Secondo quanto riferiscono fonti della polizia greca, le autorità avevano raccolto informazioni sul viaggio dei 21 italiani di estrema destra. Sono stati trattenuti presso la direzione degli stranieri e per loro è stata avviata la procedura di espulsione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale. Saranno identificati e poi rilasciati.

Il rischio, secondo le autorità elleniche, è che la commemorazione di oggi possa creare disordini e scontri e per questo è stato emesso anche un divieto sia per il raduno che per le contro-manifestazioni annunciate dai rappresentanti di organizzazioni antifasciste greche.