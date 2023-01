Brutta tegola per il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Il sindacato Fp Cgil di Roma e Lazio, sui propri canali social, ha pubblicato una cartolina firmata dai lavoratori Ama, indirizzata al primo cittadino dem, in cui si legge: “Caro sindaco così non si può andare avanti. Non lo meritiamo né noi lavoratori e né noi cittadini”.

“La città è sporca e le lavoratrici e i lavoratori di Ama inviano una cartolina al sindaco Gualtieri con le immagini, provenienti da tutta la Capitale, di ciò che hanno dovuto affrontare e chiedendogli di ascoltare chi lavora per affrontare l’emergenza, per vedere mai più la città ridotta così”.

Chiesto un cambio di passo

“Serve un cambio di passo nella gestione di Ama, più sicurezza, assunzioni, mezzi e strumenti per migliorare la qualità del lavoro e del servizio”, scrive il sindacato.

Per il Segretario romano della Cgil, Natale Di Cola: “Lo scorso anno lo scenario era radicalmente diverso grazie ad un piano straordinario pulizia e ad una strategia condivisa con le organizzazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Quest’anno il Comune ha deciso di non avviare alcun confronto. I risultati sono una città sporca e il peggioramento delle condizioni di lavoro, aggravate dal maltempo di questa notte, con le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto raccogliere a mano i rifiuti sotto la pioggia. Serve un cambio di passo” conclude Di Cola.

Leggi anche: Conte incenerisce Gualtieri sul termovalorizzatore.