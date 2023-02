Guarigione lampo per la Meloni

Un recupero a tempi record. Ieri il premier Giorgia Meloni era a pranzo nella città di Anzio, nonostante l’influenza che l’aveva costretta ad annullare – come spiegato nei giorni scorsi in una nota di Palazzo Chigi – tutti i suoi impegni istituzionali per problemi di salute “previsti per questa settimana (quella conclusasi proprio ieri, ndr)”.

Pranzo e passeggiata domenicale ad Anzio per il premier Giorgia Meloni. Dopo aver annullato tutti gli impegni istituzionali

Problemi che le hanno impedito di partecipare alla 59esima Conferenza per la sicurezza, iniziata venerdì scorso a Monaco, e pure all’incontro con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Ma non di pranzare e passeggiare nella città di Anzio. Una gita fuori porta che non è passata inosservata e che è stata duramente commentata sui social.

Ieri il premier Meloni è apparsa anche in video sulla sua pagina Facebook, per l’appuntamento domenicale “Gli appunti di Giorgia”. Il presidente del Consiglio ha fatto il punto sugli argomenti che, negli ultimi giorni, minacciano di spaccare la maggioranza, come lo stop alla cessione dei crediti del Superbonus.

Leggi anche: Retromarcia della Meloni sul Superbonus: le proposte di FdI sul tavolo per non spaccare la maggioranza