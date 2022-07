Guerra in Ucraina, bombe a grappolo su Odessa

Diversi missili sono stati lanciati dalle truppe russe nel giro di 25 minuti su Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale, causando, secondo le prime stime, 18 morti, tra i quali anche due bambini. Ad affermarlo è il sindaco, Oleksandr Sienkovych. (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina)

Guerra in Ucraina, colpita l’area portuale di Mykolaiv. Molte le vittime tra i civili

Secondo più fonti, tra le quali anche il Guardian, l’area portuale di Mykolaiv è stata colpita con bombe a grappolo. Il governatore dell’oblast di Mykolaiv, Vitali Kim, ha dichiarato che una fabbrica della città è stata colpita da un missile russo mentre un altro missile è stato abbattuto dalla difesa aerea ucraina.

Il vice capo dello staff del presidenza ucraina, Kyrylo Tymoshenko, ha riferito che è stato colpito anche un palazzo residenziale di 9 piani a Belgorod-Dniester e un centro ricreativo. “18 persone sono morte, inclusi 2 bambini e 30 sono ferite” ha aggiunto.

Secondo i servizi di emergenza di Kiev, le vittime del crollo dell’edificio sarebbero 16, con una trentina di feriti fra cui 3 bambini, e quelle nel centro ricreativo 2, fra le quali un bambino, mentre un’altra persona è stata ferita. Il governatore Kim ha denunciato che le forze russe, come era già avvenuto in passato, hanno impiegato per bombardare Mykolaiev armi vietate, come le bombe a grappolo.

A 128 giorni dall’inizio del guerra in Ucraina, le vittime tra i bambini continuano ad aumentare quotidianamente. Secondo i dati dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, dall’inizio della guerra a oggi 343 bambini sono morti e 635 sono rimasti feriti (nel bollettino di ieri si contavano 341 morti e 631 feriti).

Sul campo, in base all’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella direzione di Donetsk, l’esercito russo concentra gli sforzi sull’accerchiamento delle truppe di Kiev nell’area di Lysychansk “da sud e da ovest” e anche per “stabilire il controllo completo sulla regione di Lugansk”.

Secondo lo Stato maggiore ucraino, nell’area, è stato aperto il fuoco nei pressi degli insediamenti Siversk, Bilohorivka, Lysychansk e Vovchoyarivka. Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “la situazione nel Donbass resta la più dura, estremamente difficile. La superiorità del fuoco degli occupanti – ha detto nel consueto discorso serale – è ancora estremamente tangibile. Hanno già preso tutto dalle loro riserve per colpirci: la regione di Lugansk, la regione di Donetsk. Sono grato – ha aggiunto – a tutti coloro che difendono le nostre posizioni in tali condizioni”.