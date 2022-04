Un organo indipendente che dall’inizio della guerra in Ucraina sta indagando sui crimini nelle aree controllate dalla Russia c’è già: Human Rights Watch è un’organizzazione non governativa che produce ricerche e studi sulle violazioni delle norme internazionali sui diritti umani e che con uomini sul campo sta raccogliendo testimonianze nelle aree di Chernihiv, Kharkiv e Kiev. Ad oggi ha documentato un caso di stupro ripetuto; due casi di esecuzione sommaria, uno di sei uomini, l’altro di un di violenza illegale e minacce contro i civili tra il 27 febbraio e il 14 marzo 2022.

Guerra in Ucraina, Human Rights Watch dall’inizio del conflitto sta indagando sui crimini nelle aree controllate dalla Russia

“I casi che abbiamo documentato equivalgono a crudeltà indicibile e deliberata e violenza contro i civili ucraini”, ha dichiarato Hugh Williamson, direttore Europa e Asia centrale di Human Rights Watch. “Lo stupro, l’omicidio e altri atti violenti contro le persone sotto la custodia delle forze russe dovrebbero essere indagati come crimini di guerra”.

Il 4 marzo (nei primi giorni del conflitto) a Bucha le forze russe hanno radunato cinque uomini e giustiziato sommariamente uno di loro. Un testimone ha raccontato a Human Rights Watch che i soldati hanno costretto i cinque uomini a inginocchiarsi sul ciglio della strada, li hanno costretti a coprirsi la testa con le loro magliette e hanno sparato a uno di loro, alla nuca. “È caduto sulla strada – ha raccontato il testimone – e le donne hanno cominciato ad urlare. Un soldato mi ha detto “non preoccuparti. Siete tutti normali e questa è sporcizia. Siamo qui per purificarti dalla sporcizia”.

Le forze russe nel villaggio di Staryi Bykiv, nella regione di Chernihiv, hanno radunato almeno sei uomini il 27 febbraio e in seguito li hanno giustiziati. Lo racconta la madre di uno degli uomini che era nelle vicinanze quando suo figlio e un altro uomo sono stati arrestati e che ha visto i cadaveri di tutti e sei. Un uomo di 60 anni ha raccontato che il 4 marzo un soldato russo ha minacciato di giustiziare sommariamente lui e suo figlio a Zabuchchya, un villaggio a nord-ovest di Kiev, dopo aver perquisito la loro casa e aver trovato un fucile da caccia e benzina nel cortile sul retro.

Un altro soldato è intervenuto per impedire all’altro soldato di ucciderli. “Ci hanno riportato in casa e hanno ordinato a mio figlio di spogliarsi nudo perché hanno detto che volevano cercare tatuaggi nazionalisti”, racconta.

Il 6 marzo, i soldati russi nel villaggio di Vorzel, a circa 50 chilometri a nord-ovest di Kiev, hanno lanciato una granata fumogena in un seminterrato, poi hanno sparato a una donna e a un bambino di 14 anni mentre emergevano dal seminterrato, dove si erano rifugiati. Un testimone presente ha raccontato che la donna è morta qualche giorno dopo mentre suo figlio è morto all’istante.

Guerra in Ucraina, una donna ha raccontato di essere stata ripetutamente violentata a Kharkiv

Una donna ha raccontato invece di essere stata ripetutamente violentata in una scuola nella regione di Kharkiv dove lei e la sua famiglia si erano rifugiate il 13 marzo. Ha raccontato di essere stata picchiata e sfregiata sul collo e sul viso con un coltello: “Per tutto il tempo il soldato russo ha tenuto la pistola sulla mia tempia. Aveva 20 anni, mi ha detto che gli ricordavo una sua compagna di scuola”. Tutti i casi sono corredati di testimonianze, foto e riscontri e sono in un fascicolo per denuncia contro il diritto umanitario internazionale e leggi di guerra. Ed è soltanto una goccia dell’orrore.