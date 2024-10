Guerra in Ucraina, Zelensky accusa Kim Jong un: "La Corea del Nord invia armi e soldati per sostenere lo sforzo bellico di Putin"

Davanti alla Guerra in Ucraina che si complica sempre più, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro la Corea del Nord di Kim Jong un accusandola di aver inviato non soltanto armi, ma anche soldati in sostegno dello sforzo bellico della Russia in Ucraina. “Assistiamo ad un’alleanza crescente tra la Russia e regimi come la Corea del Nord”, ha dichiarato Zelensky in un discorso televisivo trasmesso ieri sera.

“Non si tratta più solo di trasferire armi. Si tratta effettivamente di trasferire soldati dalla Corea del Nord alle forze militari di occupazione”. Secondo il capo dello Stato Ucraino, Kiev e i suoi alleati devono adattare la loro risposta all’evolvere delle alleanze della Russia: a questo proposito, il leader ucraino ha ribadito il suo appello per un maggiore sostegno militare al fine di “prevenire una guerra più ampia”.

“La linea del fronte ha bisogno di maggior supporto”, detto il presidente ucraino. “Quando parliamo di dare all’Ucraina capacita’ a lungo raggio piu’ avanzate e forniture piu’ decisive per le nostre forze, non si tratta solo di una lista di equipaggiamenti militari. Si tratta di aumentare la pressione sull’aggressore, una pressione che sia piu’ forte di quanto la Russia possa gestire. E si tratta di prevenire una guerra ancora piu’ grande”, ha sostenuto Zelensky, che da mesi cerca di ottenere l’autorizzazione degli alleati occidentali ad utilizzare le loro armi di precisione a lungo raggio contro obiettivi in profondita’ sul territorio della Russia.