Hamas non intende proseguire i negoziati sul rilascio degli ostaggi

Non ci sarà nessuna trattativa per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas finché l'esercito israeliano non si ritirerà dalla Striscia.

Hamas non intende proseguire i negoziati per l’accordo sul rilascio degli ostaggi. Lo hanno riferito – riporta Ynet – funzionari di Hamas al quotidiano libanese Al-Akhbar considerato vicino ad Hezbollah. Secondo le fonti, “la leadership di Hamas ha informato i mediatori di non essere interessata ad ulteriori discussioni sull’accordo, finché non ci saranno progressi nelle sue richieste per la fine della guerra e il ritiro dell’esercito dalla Striscia di Gaza”.

Centinaia di israeliani stanno marciando nei pressi del kibbutz Urim, nel sud a ridosso di Gaza, per chiedere il rilascio degli oltre 100 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo slogan della manifestazione contro Hamas – anche in previsione dell’imminente Pasqua ebraica – sono le parole della Bibbia ‘Lascia andare il mio popolo’.

Ogni dimostrante – hanno riferito i media – ha in mano delle carte con i numeri che rappresentano i 189 giorni in cui gli ostaggi sono prigionieri, insieme alle foto dei rapiti. Alcuni dei manifestanti indossano sacchi di juta come gli schiavi ebrei in Egitto prima dell’Esodo.