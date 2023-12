Hamas preparava attacchi in Europa. Sventato un attentato in Germania

Un attentato di Hamas è stato apparentemente scongiurato in Germania. Quattro uomini, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, stavano pianificando un attacco a istituzioni ebraiche in Germania, riporta Tagesschau. I quattro sono stati arrestati oggi e la Procura generale federale ha assunto il controllo delle indagini. Gli uomini stavano recuperando armi da un deposito sotterraneo per portarle a Berlino. Tuttavia, non ci sarebbe stato un piano già concreto per l’attacco.

La Procura generale federale tedesca Gba ha confermato con un comunicato l’arresto di quattro presunti membri di Hamas, tre in Germania e uno dei Paesi Bassi. Gli uomini sono sospettati di appartenenza a un’organizzazione terroristica e di aver cercato un deposito di armi creato in passato da Hamas.

Le armi trovate nel deposito, sempre secondo quanto è stato riferito dalla Gba, dovevano quindi essere portate a Berlino e tenute pronte in vista di “potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa”, scrive la procura. Gli uomini avrebbero preso ordini da Hamas dal Libano.

“Dobbiamo fare tutto il possibile affinché gli ebrei nel nostro Paese non debbano nuovamente temere per la loro incolumità. E le nostre autorità di sicurezza e di polizia stanno lavorando duramente su questo fronte” ha scritto su X il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann. “L’unità anti-terrorismo della polizia federale – ha riferito ancora Buschmann – ha arrestato oggi, in collaborazione con le autorità olandesi, quattro membri di Hamas che pianificavano attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa. I miei ringraziamenti vanno a tutti i soggetti coinvolti”.