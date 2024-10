Dopo oltre un mese, Hezbollah ha deciso chi sarà l’erede di Hassan Nasrallah. Si tratta del vice del leader ucciso durante i bombardamenti a Beirut, Sheikh Naim Qassem. A darne notizia è il quotidiano israeliano Haaretz che cita fonti interne al gruppo filo iraniano.

“Basato sulla fede in Dio Onnipotente e sull’impegno per l’Islam autentico, e aderendo ai principi e agli obiettivi di Hezbollah (…), il consiglio di Hezbollah ha approvato l’elezione di Sua Eminenza Sheikh Naim Qassem come Segretario Generale” è quanto si legge nella dichiarazione ufficiale dell’organizzazione pro-Iran pubblicato su Telegram in risposta allo scoop di Haaretz.

Qassem, 70 anni, è stato uno dei fondatori di Hezbollah e uno degli ideatori dell’ideologia del gruppo. Le sue principali occupazioni precedenti erano nel campo dell’istruzione e della cultura. Ha servito come capo del consiglio esecutivo di Hezbollah fino al 1994, sotto i governi di Abbas al-Musawi e Nasrallah, finché Hashem Safiedine non lo ha sostituito. Nelle ultime settimane è stato riferito che Qassem è fuggito a Teheran all’inizio di ottobre dopo l’attacco di settembre contro Hassan Nasrallah, temendo che sarebbe stato il prossimo obiettivo di Israele. Qassem è stato negli ultimi anni vicesegretario generale di Nasrallah.