Huawei esclusa dalla gara di Tim per la fornitura delle nuove tecnologie per la reti 5G di Italia e Brasile

Tim, secondo quanto riferisce Reuters citando alcune fonti interne alla compagnia telefonica italiana, non ha invitato il colosso cinese Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G destinate alla rete “core” italiana e brasiliana. Fra i fornitori invitati ci sarebbero, invece, Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks (Microsoft). I vertici di Huawei in Italia e Brasile – prosegue Reuters – hanno rifiutato di commentare la notizia. La scelta di Tim di non invitare il colosso cinese delle Tlc a partecipare alla gara, secondo quanto trapela da fonti aziendali, non è politica, ma di natura strettamente industriale. Huawei resta partner di Tim in altri comparti come la rete di accesso.