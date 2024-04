I candidati per le europee scendono in campo: da Bonino a Bonaccini, arrivano le prime conferme

Ore decisive per il rebus delle candidature alle elezioni europee. Oggi i primi nodi si sono sciolti, con l’annuncio di Antonio Tajani che correrà come capolista in quattro circoscrizioni per Forza Italia (con Caterina Chinnici nelle Isole), ma anche con la conferma della candidatura di Stefano Bonaccini come capolista del Pd in Emilia-Romagna. Tanti i nomi noti tra i candidati per il voto di giugno: correrà alle europee di giugno anche Emma Bonino, capolista per gli Stati Uniti d’Europa nel Nord-Ovest. In attesa della decisione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa per il 28 aprile, sarà il Pd a chiudere la partita delle candidature nelle prossime ore, definendo le liste entro domenica 21.

I contrassegni per le europee

Proprio domenica 21 aprile, dalle 8 alle 20, e poi lunedì 22 aprile dalle 8 alle 16, potranno essere depositati al Viminale i contrassegni con i quali saranno distinte le liste dei candidati alle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Poi per la presentazione delle liste dei candidati ci sarà tempo fino al primo maggio.

Le prime mosse del Pd: tra i candidati ci sarà Bonaccini

Il Pd ha annunciato ufficialmente, in queste ore, la candidatura del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, come capolista nel Nord-Est. La comunicazione è stata data dalla segretaria, Elly Schlein, che ha chiesto al presidente del Pd di scendere in campo in prima persona.

Bonaccini ha poi annunciato in un video-messaggio la sua candidatura: “Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme. Potete star certi di una cosa. Io non me ne vado dall’Emilia-Romagna, da qui non me ne andrò mai. Ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo, se sarò eletto, fino alla prossima estate, fino all’ultimo giorno”. Poi si dovrebbero, a quel punto, tenere le elezioni regionali, probabilmente nel prossimo autunno, forse a novembre. Il Pd dovrebbe annunciare domani gli altri candidati e tra loro gli unici nomi già certi sono quelli di Lucia Annunziata e Antonio Decaro per la circoscrizione Sud.

I candidati della lista Stati Uniti d’Europa

Oggi Matteo Renzi ha annunciato anche i capolista per gli Stati Uniti d’Europa. Al Nord-Ovest, come detto, ci sarà Emma Bonino, mentre al Nord-Est la lista sarà guidata da Graham Watson (Alde). Al Centro la scelta è ricaduta su Giandomenico Caiazza, storico avvocato di Enzo Tortora, mentre al Sud sul segretario del Psi, Enzo Maraio. Infine, nelle Isole la capolista sarà Rita Bernardini, dei Radicali.