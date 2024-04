Tajani scende in campo per le europee: è il primo leader di partito ad annunciare la candidatura

L’annuncio era atteso e alla fine è arrivato: Antonio Tajani scenderà in campo in prima persona per le elezioni europee di giugno. Ed è il primo tra i leader dei grandi partiti a ufficializzare questa decisione, in attesa di scoprire cosa faranno Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Tajani ha anticipato l’annuncio alla sua segreteria, riunita all’Hotel Parco dei Principi a Roma prima del Consiglio nazionale azzurro. Il vicepresidente del Consiglio sarà il capolista in tutte le circoscrizioni con l’unica eccezione delle Isole. Lo slogan scelto da Forza Italia per la campagna elettorale sarà “Una forza rassicurante”.

Tajani scende in campo per le europee e lancia Chinnici capolista nelle Isole

Tajani sarà quindi capolista ovunque tranne che nelle Isole. Dove, come ha annunciato lo stesso leader azzurro, la capolista sarà Caterina Chinnaci, eurodeputata uscente eletta tra le fila del Pd e ora passata con Forza Italia.

Tajani prova a fissare anche qualche obiettivo per le europee: “Puntiamo al 10% dei voti perché Forza Italia è l’unico partito percepito dagli elettori moderati come un movimento responsabile e capace, che può ricevere fiducia anche dai disaffezionati alla politica, da chi si è rifugiato nell’astensionismo in attesa di una proposta che lo possa rappresentare”.

Inoltre a suo giudizio il voto a Fi è “l’unico voto utile perché andrà al Partito popolare europeo, la prima formazione nella Unione Europea. È per tutto questo che contiamo di raggiungere il traguardo che ci siamo prefissi”. Per poi puntare su “un’Europa più efficace ed efficiente in grado di centrare gli obiettivi utili per suoi cittadini. Quindi più Europa, ma che funzioni meglio”.