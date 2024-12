I pani e i pesci

C’è una cosa che non riesco a capire: com’è possibile che questo governo vanti grandi successi economici a chiacchiere, mentre le famiglie si stanno impoverendo a vista d’occhio? Per me è un mistero.

Orietta Benvenuti

via email

Gentile lettrice, penso che il discorso economico di chi ci governa sia un totale inganno basato su artifizi e maquillage contabili e non una sola parola sia credibile. L’anno scorso la Meloni, senza essere mai contraddetta da giornali e giornalisti, ci disse che l’Italia “sta trainando l’Europa” e invece eravamo la ruota di scorta. Secondo i dati Eurostat, nel 2023 la crescita media del Pil nell’eurozona fu 0,9%, mentre l’Italia arrancò a 0,6%, quindi siamo noi che abbiamo rallentato la crescita altrui, altro che trainato. E quest’anno si prevede una crescita dello 0,5, ma forse a consuntivo sarà anche inferiore. Il governo afferma che il numero dei disoccupati si è assottigliato come non mai e che le assunzioni crescono a livelli storici. Però sappiamo che la produzione industriale è in calo da 21 mesi consecutivi, -3,6% su base annua nel 2024, e dunque perché dovremmo credere che aziende con bilanci in crisi assumano a tutta forza, per giunta con contratti a tempo indeterminato? Non sarà che gli asini volano? Aumenta il numero di chi non cerca più lavoro, cioè disoccupati che non sono più conteggiati come disoccupati, e intanto la crisi dell’auto sta demolendo uno storico settore italiano. E nel commercio le cose non vanno meglio: la domanda è debole e l’export ristagna. Quindi, o il governo fa il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci o ci rifila bufale. Scelga lei.