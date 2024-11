I primi risultati delle presidenziali americane smentiscono tutti i sondaggi delle ultime settimane. Infatti, l’annunciato testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris non sembra esserci stato, con il tycoon che di ora in ora sta consolidando il proprio vantaggio e ormai vede la Casa Bianca a un passo.

Con lo scrutinio ancora in corso in numerosi Stati, Trump si è già aggiudicato la North Carolina e la Georgia. Cosa ancora più importante, risulta in netto vantaggio in tutti gli altri Swing State, ossia gli Stati in bilico: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Ha già vinto in North Carolina e Georgia

Articolo in aggiornamento