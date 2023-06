I russi secondo gli 007 di Kiev stanno lasciando Zaporizhzhia

I russi, secondo l’intelligence militare ucraina, stanno gradualmente riducendo il numero di addetti alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, da loro occupata, ed entro il 5 luglio anche ai tecnici di Rosatom – l’ente per l’energia nucleare russa che gestisce l’impianto – e a quelli ucraini che hanno firmato un contratto con essa è stato “consigliato” di lasciare.

Per il 007 militari di Kiev i russi stanno gradualmente riducendo il numero di addetti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Secondo Kiev, la centrale nucleare, più volte attaccate durante il conflitto, è stata minata in precedenza dai russi. “Secondo gli ultimi dati, il contingente di occupazione sta gradualmente lasciando il territorio dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia”, scrive il Servizio di intelligence ucraino sul proprio canale Telegram.

Nel caso di un incidente alla centrale atomica di Zaporizhzhia, al personale rimasto nell’impianto sarebbe stato ordinato dagli occupanti russi di “incolpare l’Ucraina”, scrivono, invece, alcuni media ucraini, fra cui Rbc-Ucraina, citando un rapporto dei servizi segreti militari (Gru) di Kiev su Telegram, in base al quale i russi starebbero riducendo progressivamente il personale della centrale. Impianto che gli occupanti usano come base per sparare sulle vicine città ucraine e che l’Ucraina ritiene, sempre da informazioni d’intelligence, che i russi abbiano preventivamente minato.

Kiev sospetta che l’impianto nucleare sia stato minato in precedenza dai russi

“La scorsa notte, l’esercito russo ha attaccato le infrastrutture militari nella regione di Zaporizhzhia: sono stati lanciati quattro missili S-300 e 13 droni “Shahed”. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto dieci droni” ha riferito l’Aeronautica dell’Ucraina. “Nessuna persona è stata ferita nell’attacco notturno a Zaporizhzhia – aggiungono le forze aeree di Kiev – A Mykolaiv è scoppiato un incendio a causa della caduta di frammenti di droni abbattuti. Non ci sono stati feriti”.

Mosca esprime preoccupazione per la situazione alla centrale nucleare ucraina

E in una lettera inviata all’Onu, Mosca esprime preoccupazione per la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, chiedendo di prevenire attacchi da parte dell’Ucraina sull’impianto, controllato dai russi fin dall’inizio della guerra.

“Abbiamo diffuso come documento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite una lettera che conferma ancora una volta, sullo sfondo delle continue insane insinuazioni da parte dei rappresentanti del regime di Kiev, che non abbiamo intenzione di far saltare in aria questa stazione sotto il nostro controllo, e invitando il Segretario generale delle Nazioni Unite e la comunità internazionale a costringere Kiev ad astenersi dalle provocazioni contro l’impianto di Zaporizhzhia”, ha detto il Rappresentante Permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di Sicurezza, convocata su iniziativa di Mosca per discutere della fornitura di armi a Kiev.

Nella lettera di Mosca, si dice che un eventuale incidente alla centrale nucleare porterebbe a terribili conseguenze, anche per Russia e Bielorussia, “così come per l’intero continente e, probabilmente, per il mondo”. Nebenzya ha sostenuto che Kiev non è in grado di “tornare in sé e smettere di minacciare la centrale nucleare”, cosa che “solleva preoccupazioni estremamente serie sul fatto che le sue accuse provocatorie contro la Federazione Russa non siano altro che una cortina fumogena per coprire i preparativi per un vero incidente alla centrale di Zaporizhzhia”.

Dopo la distruzione della diga di Kakhovska, lo scorso 6 giugno, sono aumentate le preoccupazioni a causa della mancanza di acqua per il raffreddamento della centrale: Russia e Ucraina si accusano reciprocamente per la situazione. Ieri, gli ucraini hanno avviato un’esercitazione che simula l’incidente nucleare nella zona di Zaporizhzhia.

