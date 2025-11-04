I sondaggi premiano Meloni: nuovo record storico per Fratelli d’Italia sopra il 31%

Un nuovo record per Fratelli d’Italia, mentre continuano ad arrancare le opposizioni, con Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra in calo. Gli ultimi sondaggi e, in particolare, la rilevazione di Swg per il TgLa7, fa sorridere la maggioranza e molto meno l’opposizione.

Chi festeggia più degli altri è sicuramente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il suo partito che raggiunge il livello massimo mai raggiunto dalle elezioni politiche del 2022 nelle rilevazioni effettuate da Swg. Pochi, invece, i movimenti tra gli altri partiti, con la Lega che resta davanti a Forza Italia e i partiti centristi stabili.

Sondaggi politici, nuovo record per Meloni

Come detto, quindi, a guadagnare più consensi nell’ultima settimana è Fratelli d’Italia: il partito di Meloni tocca il livello più alto dal settembre del 2022. Nello specifico, il partito della presidente del Consiglio guadagna lo 0,2% dei consensi e si attesta al 31,4%. Staccando così sempre più nettamente il Pd, ora quasi dieci punti più dietro.

Per Elly Schlein l’ultimo dato è tutt’altro che positivo: sia perché perde un ulteriore decimo di punto in sette giorni, sia perché i dem tornano nuovamente al di sotto del 22%, esattamente al 21,9%. In calo troviamo anche il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte non riparte dopo gli scontri interni, cede lo 0,2% e si ferma al 12,6%.

Poche variazioni tra gli altri partiti di maggioranza, con la Lega stabile all’8,2% e Forza Italia in lieve flessione (-0,1%) all’8%. Sempre restando nella maggioranza, è stabile anche Noi Moderati all’1%. Tornando poi alle opposizioni, troviamo Alleanza Verdi-Sinistra in calo dello 0,2% al 6,6%. Sostanzialmente stabili, invece, i partiti centristi: Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,5% mentre +Europa guadagna lo 0,1% ma si ferma comunque all’1,7%.