I trattori in marcia verso Roma. “Da giovedì inizia la mobilitazione”

“Attenzione, da giovedì 8 febbraio inizia la mobilitazione su Roma. Ulteriori dettagli saranno resi pubblici presto”. È quanto rendono noto i Comitati agricoltori riuniti sul proprio profilo Facebook. Il Cra aveva annunciato a partire da domani una mobilitazione nella Capitale e già da stamattina diversi trattori dalla Toscana e dall’Abruzzo avevano iniziato la marcia verso Roma, ammassandosi in piccoli presidi a Torrimpietra, lungo la via Aurelia e sulla Nomentana, che non stanno creando disagi alla circolazione. Nel pomeriggio era in programma in Questura a Roma per pianificare le modalità della protesta.

La protesta si sposta nella Capitale. I leader del Cra annunciano una mobilitazione a Roma dall’8 febbraio

“I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno alla capitale e la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a Roma” ha annunciato Danilo Calvani, uno dei leader della protesta e alla guida del movimento “Cra Agricoltori traditi, al termine di un incontro in questura a Roma. “Dobbiamo ancora stabilire i dettagli – aggiunge – ma probabilmente faremo un corteo anche con trattori”.

Calvani: “Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma”

“Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma. Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data. Alcuni presidi si sono già formati: a Valmontone, Civitavecchia e Torrimpientra”. E in merito agli agricoltori partiti stamattina dalla Valdichiana Calvani spiega: “È un gruppo autonomo, Quando arriveranno a Roma, se vorranno, saremo pronti ad accoglierli”.

