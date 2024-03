Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), un anno che ha infranto una serie di record climatici, per indicatori quali i livelli di gas serra, il calore e l’acidificazione degli oceani, l’innalzamento del livello del mare, la copertura del ghiaccio del Mar Antartico e il ritiro dei ghiacciai.

Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato dall’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite

Sono questi i risultati del rapporto annuale sullo “Stato del clima globale” presentato oggi dall’agenzia delle Nazioni Unite. La temperatura media globale nel 2023 è stata di 1,45 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali, hanno affermato i ricercatori, leggermente al di sotto della soglia chiave di 1,5 gradi Celsius, che renderà gli impatti climatici ancora più dannosi.

Guterres: “È un allarme rosso per il mondo”

A soffrirne è la popolazione civile, sempre più nel caos per temperature ingestibili che stanno causando allo stesso tempo perdite per miliardi di dollari. “La comunità WMO sta lanciando l’allarme rosso al mondo”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

“Non siamo mai stati così vicini al limite di 1,5 gradi previsto dall’Accordo di Parigi”, ha avvertito in una nota il capo dell’OMM, Andrea Celeste Saulo. “Il rapporto – ha osservato – dovrebbe essere visto come un allarme rosso per il mondo”. Esaminando i dati, l’organizzazione delle Nazioni Unite ha scoperto che “i record sono stati ancora una volta battuti, e in alcuni casi distrutti”, avvertendo che i numeri “hanno dato un nuovo significato inquietante alla frase ‘fuori scala’”.

Le ondate di caldo marino hanno colpito quasi un terzo dell’oceano globale in una giornata media

Il problema, si sottolinea nel rapporto, non è solo l’aumento delle temperature: “Ciò a cui abbiamo assistito nel 2023, in particolare con il calore senza precedenti dell’oceano, il ritiro dei ghiacciai e la perdita del ghiaccio marino antartico, è motivo di particolare preoccupazione”. Una scoperta particolarmente preoccupante è che lo scorso anno le ondate di caldo marino hanno colpito quasi un terzo dell’oceano globale in una giornata media. Entro la fine del 2023, oltre il 90% degli oceani ha sperimentato ondate di caldo in un determinato momento dell’anno. Queste ondate di caldo marino più frequenti e intense avranno “profonde ripercussioni negative sugli ecosistemi marini e sulle barriere coralline”.