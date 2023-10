Il bonus trasporti è di nuovo un fiasco: risorse esaurite e domande chiuse in poche ore

Il click day del bonus trasporti lascia a secco migliaia di utenti: risorse esaurite anche stavolta in poche ore.

Un altro click day finito come da attese, con le risorse esaurite in poche ore e l’impossibilità di fare domanda già dal pomeriggio di domenica 1 ottobre, giornata in cui si è aperta la possibilità di richiedere il bonus trasporti da 60 euro.

La dotazione è andata esaurita in poche ore, già alle 16.51 la piattaforma è stata disabilitata, come comunicato sulla stessa pagina web dal ministero del Lavoro. Così il contributo da 60 euro per acquistare gli abbonamenti del trasporto pubblico è andato subito esaurito.

Un altro click day a novembre

In caso di fondi residui (attesi a fine mese, quando si saprà se tutti gli utenti hanno effettivamente utilizzato il bonus), verranno aperte le nuove domande per accedere allo sconto sull’abbonamento del trasporto pubblico. Il nuovo click day si aprirà alle ore 8 del primo novembre 2023. Anche in quel caso la piattaforma resterà aperta fino all’esaurimento delle risorse, che probabilmente avverrà molto prima considerando che i fondi a disposizione a novembre saranno molti meno.

Le adesioni al bonus trasporti a ottobre

Sulla piattaforma nella giornata del primo ottobre sono stati rilasciati 213.280 nuovi bonus, con ticket prenotati per un valore di 12,2 milioni di euro: si tratta di 221mila euro provenienti dai bonus non utilizzati a settembre e 12 milioni di euro stanziati dal governo negli scorsi giorni attraverso il decreto Energia.

Nella giornata dell’1 ottobre l’affluenza sulla piattaforma è stata molto elevata: il ministero del Lavoro ha comunicato che la procedura di login è stata avviata da 857mila utenti che hanno fatto accesso all’area personale. A fronte, ricordiamo, di 213mila bonus: come a dire che uno su quattro è rimasto senza.

In totale, dall’inizio della misura, sono stati distribuiti 2 milioni di bonus trasporti per un valore totale di 108 milioni di euro. Il ministero sottolinea che oltre la metà dei beneficiari è under 30, pari al 57,2% dei richiedenti. Sono stati emessi bonus per un totale di 1.116 aziende del trasporto pubblico: al primo posto troviamo Trenitalia con 417mila voucher.