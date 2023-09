Torna il bonus trasporti. Anzi, più precisamente torna il click day del bonus trasporti. La giornata da segnare è quella di domenica 1 ottobre, quando gli utenti potranno chiedere online l’agevolazione per l’acquisto degli abbonamenti dei mezzi pubblici.

A ottobre sarà possibile presentare richiesta per i soldi non spesi nelle precedenti tornate: anche stavolta ci sarà un click day e il rischio è che succeda quanto già avvenuto a settembre, ovvero che le risorse vadano esaurite in pochi minuti e tantissimi utenti restino a secco. Chi può chiedere lo sconto da 60 euro e come fare?

Torna il click day, chi può chiedere il bonus trasporti e come fare

Il bonus può essere richiesto a partire dalle ore 8 di domenica 1 ottobre e fino a esaurimento delle risorse. Che potrebbe avvenire molto presto, come accaduto a settembre. La platea interessata è molto ampia, a fronte di risorse limitate. Per sapere l’importo rimanente bisognerà attendere la mezzanotte del primo ottobre.

Per il bonus trasporti possono presentare domanda i cittadini con un reddito complessivo per il 2022 non superiore a 20mila euro. Sarà possibile chiedere l’incentivo anche per un minore a carico. Per il minimo il requisito reddituale deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono.

La richiesta avviene tramite il portale del bonus trasporti e bisogna utilizzare Spid o Carta d’identità elettronica. Serve poi il codice fiscale del beneficiario. Il bonus trasporti consiste in uno sconto di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per il trasporto pubblico locale o ferroviario. L’abbonamento, una volta ottenuta l’agevolazione online, si può acquistare sia nelle biglietterie fisiche che in quelle online, attraverso il codice ricevuto sulla piattaforma.