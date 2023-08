Il ceo di Ryanair contro il governo italiano. Dure parole di Wilson dopo l’incontro con il ministro Urso: “Ridicolo il decreto sul caro voli”

Il ceo di Ryanair contro il governo italiano: Eddie Wilson ha attaccato il decreto sul caro voli. Le parole dell’amministratore delegato della compagnia aerea sono arrivate a seguito dell’incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Il ceo di Ryanair contro il governo italiano: le dure parole di Wilson

L’amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson ha sparato a zero sul caro voli del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani. “Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato”. Il ceo di Ryanair, in un’intervista all’Ansa, ha sottolineato che il decreto “se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull’operatività di Ryanair in Italia”.

“Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Ryanair ha raggiunto oltre 185 milioni di passeggeri perché abbiamo abbassato i prezzi e diamo valore, non abbiamo bisogno di parlare con compagnie incompetenti. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con qualcuno in Ita”, ha proseguito Eddie Wilson, sottolineando che chi dice che Ryanair abbia fatto cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, come per esempio il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, “dice spazzatura, nient’altro che spazzatura”.

Prima l’incontro tra il ministro Urso e il ceo Wilson

Parole molto dure che tra l’altro sono arrivate dopo l’incontro e le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. “Ho incontrato stamattina il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, con cui abbiamo stabilito, all’indomani della presentazione delle misure contro il caro-voli, di iniziare un costruttivo confronto per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie. Al centro del nostro incontro anche i piani di sviluppo e investimento che Ryanair è pronta a realizzare nel nostro Paese alla luce delle grandi potenzialità di crescita del turismo e del trasporto aereo in occasione di manifestazioni come il Giubileo del 2025, i giochi olimpici Milano- Cortina del 2026 e il Giubileo straordinario del 2033″, aveva scritto su Twitter il ministro Urso.