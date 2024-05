Il confronto tv tra Schlein e Meloni si terrà il 23 maggio

Un confronto a due. Spazzando via tutti gli altri partiti e leader, di maggioranza e di opposizione. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sfideranno in un confronto politico televisivo giovedì 23 maggio, nella trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Il dibattito elettorale riguarderà quindi, soltanto, la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia e la segretaria del Pd. Esclusi tutti gli altri, come era già stato annunciato.

La sede del confronto sarà la Rai, nonostante fossero arrivate candidature anche da altre emittenti. Gli staff delle due leader hanno comunicato la decisione in una nota congiunta nella quale si sottolinea che il confronto tra Meloni e Schlein “si svolgerà giovedì 23 maggio”. E sede “del dibattito sarà la trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa”.

Confronto tv Schlein-Meloni il 23 maggio a Porta a Porta

Il confronto sarà quindi solamente tra le due leader dei due principali partiti (stando ai sondaggi), escludendo tutti gli altri esponenti, da Giuseppe Conte a Matteo Salvini, da Antonio Tajani a Carlo Calenda. Eppure, con l’eccezione di Conte e Salvini, tutti i leader di partito sono ugualmente candidati alle europee. In quasi tutti i casi, peraltro, con candidature finte come quelle di Meloni e Schlein, che già hanno confermato che non accetteranno il seggio a Bruxelles in caso di elezione.

Quello del 23 maggio dovrebbe quindi essere l’unico confronto televisivo tra le principali leader di partito in vista delle elezioni europee di giugno. E a fare da padrone di casa sarà, ancora una volta, Bruno Vespa.