Dopo la notizia della morte dell’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, numerosi leader mondiali hanno espresso le proprie condoglianze. Carter, il 39° presidente degli Stati Uniti in carica dal 1977 al 1981, è morto all’età di 100 anni. È stato il premio Nobel per la pace e il presidente degli Stati Uniti più longevo. “Per tutta la sua vita, Jimmy Carter è stato un fermo sostenitore dei diritti dei più vulnerabili e ha combattuto instancabilmente per la pace. La Francia invia i suoi più sentiti pensieri alla sua famiglia e al popolo americano”, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha definito Carter “un difensore della democrazia e della pace”. “Alla fine degli anni ’70, fece pressione sulla dittatura brasiliana affinché liberasse i prigionieri politici. In seguito, come ex presidente, continuò a fare campagna per i diritti umani, la pace e l’eradicazione delle malattie in Africa e America Latina. Sarà ricordato per sempre come un uomo che ha sostenuto l’idea che la pace è la condizione più importante per lo sviluppo”, ha detto Lula.

Il presidente egiziano Abdel Fattah Sisi ha sottolineato il ruolo di Carter nella risoluzione del conflitto tra Egitto e Israele. Nel 1979, Egitto e Israele firmarono un trattato di pace sotto gli auspici degli Stati Uniti. Il processo fu chiamato Accordi di Camp David. Grazie a loro, l’Egitto riconquistò la penisola del Sinai, occupata da Israele nel 1967. “Il suo ruolo eccezionale nel raggiungimento dell’accordo di pace tra Egitto e Israele rimarrà negli annali della storia e il suo lavoro umanitario incarna il più alto esempio di amore, pace e fratellanza”, ha detto Sisi.

Il cordoglio dei leader mondiali per la scomparsa, a cento anni, dell’ex presidente degli Usa, Jimmy Carter

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha definito Carter “un incrollabile umanitario”. “L’eredità di Jimmy Carter è fatta di compassione, gentilezza, empatia e duro lavoro. Ha servito gli altri sia in patria che nel mondo per tutta la sua vita, e amava farlo. È sempre stato premuroso e generoso con i suoi consigli nei miei confronti”, ha detto Trudeau.

Il Ministero degli Esteri venezuelano ha definito Carter “un uomo che si è impegnato per la pace e il dialogo” nel suo canale Telegram, sottolineando che la sua memoria è importante in mezzo a una “crisi di leadership globale”. “La sua visione e il suo impegno per la democrazia in tempi difficili per il Venezuela hanno contribuito a fermare i tentativi di destabilizzare [il paese] e l’intolleranza dell’estrema destra”, ha affermato la dichiarazione. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez ha osservato che il popolo di Cuba ricorderà con gratitudine “gli sforzi [di Carter] per migliorare le relazioni [tra Cuba e gli Stati Uniti]” e le sue visite a Cuba.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che la presidenza di Carter sarà ricordata per il suo ruolo negli “storici” accordi di Camp David, citando anche il suo attivismo dopo aver lasciato l’incarico. “Il presidente Carter ha ridefinito il post-presidenza con un impegno notevole per la giustizia sociale e i diritti umani in patria e all’estero”, ha affermato Starmer. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che Carter ha dato “speranza” agli ungheresi restituendo la corona di Santo Stefano, la corona dei re ungheresi, al paese.