Il Coronavirus non si ferma. Cresce il numero di nuovi contagi. Sono 201 nelle ultime 24 ore. E ci sono 30 decessi in più

Cresce il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono, infatti, 201 (ieri erano 187), dei quali poco meno della metà (98) solo in Lombardia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In totale i casi registrati da inizio epidemia raggiungono quindi i 240.961. E’ di 30 – in aumento di 9 rispetto a ieri – il numero dei decessi, con il totale delle vittime che si avvicina sempre più a quota 35mila (34.818). Sono sempre molte le guarigioni (366), anche se in calo di un centinaio rispetto alla giornata di ieri (469), per un totale di 191.083. Scende di 195 unità il numero dei positivi, che rimangono comunque 15.060. Cala anche il numero dei ricoveri (-62), attestandosi a quota 963, per la prima volta sotto i mille dai primi giorni dell’epidemia. Sempre meno le persone in terapia intensiva (82), cinque in meno rispetto a ieri. Mentre i malati ancora in isolamento domiciliare sono 14.015.