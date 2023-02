Il Covid sfuggito da un laboratorio? La Cina: “Basta illazioni”

Il Covid nato in un laboratorio? La Cina, come era già avvenuto in passato, torna ad attaccare chi la accusa sollevando dubbi sulla genesi della pandemia da Coronavirus. E in questo caso si tratta degli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del Dipartimento dell’Energia Usa, il Covid sarebbe sfuggito da un laboratorio in Cina

La Cina, ha detto nel corso di un briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha invitato a “smettere di sollevare affermazioni su fughe di laboratorio, di diffamare la Cina e di politicizzare la questione della tracciabilità dell’origine” del Covid-19.

“Una perdita di laboratorio non è stata ritenuta possibile da autorevoli conclusioni scientifiche di esperti congiunti di Cina e Organizzazione mondiale della sanità”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino.

Pechino fa riferimento all’ultimo rapporto del Dipartimento dell’Energia Usa, riportato dal Wall Street Journal, secondo cui la pandemia sarebbe nata molto probabilmente da una fuga di laboratorio a Wuhan.

L’ambasciatore americano a Pechino Burns invita la Cina a essere “più onesta” sulle origini della pandemia

Washington, ha detto l’ambasciatore americano in Cina, Nicholas Burns, “deve spingere” Pechino a essere più “onesta” sulle origini della pandemia da Covid. “E naturalmente – ha aggiunto il diplomatico nel suo messaggio – la Cina deve essere più onesta riguardo cosa è successo tre anni fa a Wuhan riguardo l’origine della crisi legata al Covid”.

Nel report americano, citato dal Wall Street Journal, è riferito che il Covid si sarebbe diffuso in tutto il mondo dopo una “fuga” proprio da un laboratorio di Wuhan. Teoria fermamente respinta dalle autorità di Pechino, secondo cui l’origine del virus sarebbe naturale, cioè passata all’uomo da un pipistrello.