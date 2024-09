Con 22 voti a favore della sospensione, sei voti contrari e due schede bianche, il plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha deciso di sospendere la consigliera laica Rosanna Natoli a causa del presunto scandalo sulle rivelazioni dei suoi incontri con una magistrata Maria Fascetto Sivillo, quest’ultima sotto procedimento disciplinare, a cui avrebbe dato suggerimenti sulla strategia difensiva, rivelandole anche gli umori della camera di consiglio. Pertanto, ha decretato il vicepresidente Fabio Pinelli dopo la votazione che si è tenuta a scrutinio segreto, “il plenum dichiara la sospensione della consigliera Natoli”.

Al termine della seduta il vicepresidente Pinelli ha accolto la richiesta proveniente da un componente del plenum di far slittare al prossimo plenum la nomina di chi dovrà sostituire nella sezione disciplinare la consigliera Natoli. Il rinvio, secondo quanto si apprende, consentirà di valutare eventuali incompatibilità rispetto ad incarichi già assegnati.

Il Csm sospende la consigliera Natoli dopo l’accusa di rivelazione d’ufficio della Procura di Roma

In apertura di seduta il Comitato di presidenza del Csm, con un intervento del vicepresidente Pinelli, aveva proposto al plenum l’esame della relazione con la quale si chiede di votare a scrutinio segreto per la sospensione della consigliera Natoli, dimessasi dalla commissione disciplinare del Csm dopo l’esplosione del caso. Pinelli aveva sottolineato che la condotta “appare sussumibile nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio”, per la “violazione dei doveri di imparzialità e terzietà”.

L’autodifesa di Natoli davanti al Csm

All’udienza, contrariamente alle indiscrezioni dei giorni scorsi, ha preso parte anche la stessa Natoli per effettuare un intervento difensivo. L’ormai ex consigliera del Csm, nominata in quota Fratelli d’Italia e ritenuta molto vicina al presidente del Senato Ignazio La Russa, in Aula ha esordito affermando di “stigmatizzare fortemente il comportamento della Procura di Roma che non è competente perché l’incontro tra me e Sivillo Fascetto è avvenuto a Paternò” in Sicilia. A suo dire “l’istruzione probatoria è mancante” e i magistrati della Capitale hanno “minato l’autonomia e l’indipendenza del Csm” perché “le indagini non sono completate”.

Per questo Natoli ha auspicato un intervento del Guardasigilli Carlo Nordio e anche del Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato.

Subito dopo la consigliera laica ha tuonato contro la stampa italiana rea di aver lanciato “contro di me una campagna di fango”, con parte dei quotidiani che, prosegue Natoli, l’hanno definita “amica di un uomo” ignorando che “il presidente del Senato Ignazio La Russa è amico di più di mille persone a Paternò” e che “io in quel paese ci sono solo nata perché c’è l’ospedale ma abito da un’altra parte”. Poi, a conclusione del proprio intervento a palazzo Bachelet, aveva spiegato che “se il plenum voterà per la mia sospensione tornerò a fare la nonna, ho un nipote e me ne sta arrivando un altro a dicembre”, salvo poi aggiungere che valuterà di impugnare il provvedimento nelle sedi opportune perché “ho la coscienza a posto, non ho mai commesso atti contro legge e mi difenderò col diritto”.

In aggiornamento